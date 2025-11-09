كاتس يهاجم أردوغان: "مذكرات التوقيف السخيفة تناسب مجازركم ضد الأكراد"

هاجم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش أيال زمير، بتهم "الإبادة" و"الجرائم ضد الإنسانية".

ونشر كاتس صورة مُعدّة بالذكاء الاصطناعي تُظهر أردوغان ينظر عبر منظار، وعلق عليها بالتركية قائلاً: "خُذوا هذه المذكرات السخيفة واهدؤوا. هي تناسب أكثر المجازر التي ترتكبونها ضد الأكراد. سترون غزة فقط من خلال المنظار".

يأتي هذا التصعيد في ظل توتر دبلوماسي متزايد بين تركيا وإسرائيل بسبب مذكرات التوقيف الدولية والانتقادات الموجهة لإسرائيل حول تعاملها في قطاع غزة.