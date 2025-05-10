بوتين بعد لقائه محمود عباس: "قرارات حظر وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة تفاقم الوضع في المنطقة"

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم السبت، أن "قرارات حظر وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تفاقم الوضع في المنطقة"، واصفاً الوضع بأنه "مقلق للغاية"، وتابع"قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية، وإن موسكو تراقب الأحداث المأساوية في الأراضي الفلسطينية، وتحاول أن تقدم يد العون"

وأضاف"التسوية المستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس مبدأ الدولتين لشعبين"، وتابع: "لطالما كنا على قناعة بأن السلام المستدام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا على أساس قانوني دولي معترف به، والذي يفترض إنشاء دولتين لشعبين". بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأكد بوتين على أنه "تربط شعبينا علاقات صداقة متينة. نتابع بقلق وتعاطف الأحداث المأساوية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي أودت بحياة أكثر من 51 ألف شخص".