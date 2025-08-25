مسؤول سياسي لـ i24NEWS: الولايات المتحدة تريد اتفاقًا مع سوريا حتى سبتمبر

قد يعجبك أيضًا -

أفاد مراسل الشؤون الديبلوماسية للقناة العبرية عميحاي شتاين مساء اليوم (الاثنين) نقلاً عن مصدر مطلع أن الإدارة الأمريكية مهتمة بإعلان إسرائيل وسوريا عن اتفاق بشأن الترتيبات الأمنية بين البلدين، "بحلول موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر". وأضاف المصدر أن "هناك احتمالاً للتوصل إلى اتفاقات محددة بشأن القضايا الأمنية بين البلدين بحلول ذلك التاريخ".

الرئيس السوري أحمد الشرع سيصل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر. هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي يصل فيها رئيس سوري ويلقي كلمة في الحدث. في اليوم نفسه، من المتوقع أيضاً أن يهبط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في نيويورك، وأن يلقي كلمة في الجمعية العامة في اليوم التالي.

بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، دخلت قوات الجيش الإسرائيلي إلى مناطق عازلة جنوب دمشق وفي منطقة جبل الشيخ السوري، والآن إسرائيل وسوريا ترغبان في بلورة تفاهمات حول منطقة الحدود من أجل إيجاد ترتيبات أمنية ونزع سلاح متبادلة. الترتيبات، على الأقل من وجهة النظر الإسرائيلية، من المفترض أن تستند إلى تفاهمات جديدة وليس تلقائيًا إلى الترتيبات الأمنية التي أُقرت في نهاية حرب يوم الغفران والتي تم التوصل إليها عام 1974. وقال المسؤول لـi24NEWS: "في إسرائيل لا يعتقدون أن تفاهمات الماضي تلائم الوضع الجديد بعد السابع من أكتوبر".

المبعوث الأمريكي لشؤون سوريا توم باراك، الذي كان يوم الأحد في إسرائيل إلى جانب المبعوثة الخاصة مورغان أورتاغوس، متفائل بأنه يمكن التوصل إلى تفاهمات بين الدولتين وبإمكان إحراز تقدم نحو اتفاقيات في القضية الأمنية. في الأسبوع الماضي التقى بوزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني والوزير للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وفي نهاية الاجتماع أُفيد بأنه تم تحقيق تقدم. يوم الاثنين كان المبعوث باراك في دمشق والتقى مع الشرع.

يطالبون في إسرائيل بأن يتضمن أي ترتيب أمني حلاً عملياً لمخاوف الدروز في سوريا من الانتهاكات التي عانوا منها مؤخراً. رئيس سوريا قال يوم الأحد في حديث مع صحفيين إن هناك مناقشات "متقدمة" بشأن اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل.