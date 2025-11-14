تقرير: المبعوث الأميركي ويتكوف يخطط لمقابلة مسؤول بارز في حركة حماس

يخطط المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لـ"مقابلة مسؤول بارز في حركة حماس"، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي ويكتوف مع خليل الحية "للحفاظ على التواصل المباشر بين إدارة ترامب وحماس"

وكانت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر ومصر، وعدد من الدول الأخرى، قد دعت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، في بيان، مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع" في تبني مشروع قرار أميركي يؤيد خطة السلام التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.وأعربت هذه الدول، بالإضافة للأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعاً"، في حين اقترحت روسيا مشروع قرار منافساً.

يأتي هذا بينما وزعت روسيا على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن غزة ينافس المشروع الأميركي، إذ لا يذكر إنشاء "مجلس سلام" ولا النشر الفوري لقوة دولية.