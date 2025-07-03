"التطبيع مع سلطنة عمان ممكن حتى قبل انتهاء الحرب في غزة"
يقدّر مسؤولون كبار في إسرائيل أن السلطنة قد تنضم قريبًا إلى اتفاقيات إبراهيم • "نتنياهو يريد رؤية خطوة نضوج معهم في الأسابيع القريبة" •
i24NEWS
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نشر مراسل قناة i24NEWS العبرية في الكنيست، عميئيل يرحي، اليوم الخميس، أن مسؤولين إسرائيليين كبارا يقدرون أن سلطنة عُمان قد تنضم إلى اتفاقيات إبراهيم - حتى دون إنتهاء الحرب في غزة.
خلال اجتماع بين مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار، ذُكر أن "نتنياهو يرغب في رؤية عملية نضج معهم في الأسابيع المقبلة". كما زُعم في ذلك الاجتماع أنه قد يكون من الممكن إحراز تقدم مع بعض الدول المشاركة في محادثات الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم - حتى في ظل وقف إطلاق النار.
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