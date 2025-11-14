"الخطر من الداخل الذي يهدد بقاء تركيا"

عبّرت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا، ماهينور أوزدمير جوكتاش، عن قلقها العميق بشأن انخفاض معدلات الولادة في البلاد، ووصفت الوضع بأنه "مسألة بقاء قومي"، بحسب ما أفادت صحيفة "هوريت". وأشارت إلى أن البيانات تشير إلى أن حوالي نصف الأسر في تركيا أصبحت الآن بلا أطفال.

وحذّرت الوزيرة من أنه وفقًا للتوقعات الرسمية، من المتوقع أن ينخفض عدد الأطفال في سن المدرسة الابتدائية بمقدار 900 ألف خلال السنوات الخمس القادمة. وأكدت جوكتاش،: "العديد من التحديات التي نواجهها ناتجة عن تدهور مؤسسة الأسرة".

كما أشارت الوزيرة إلى قرار الحكومة إعلان عام 2025 "عام الأسرة"، ودافعت عن هذه المبادرة ضد ما وصفته بـ "حملات التشويه والمعلومات المضللة". وانتقدت محاولات تقديم مفهوم الأسرة كأمر يتناقض مع حقوق النساء، قائلة: "من يمدح أحدًا ويقوض الآخر، في الواقع يضعف كلاهما".

وأضافت جوكتاش، أن انخفاض عدد السكان لا يمكن تفسيره بالأسباب الاقتصادية فقط، مشيرة إلى أن الفردانية والعزلة الاجتماعية في تزايد. وقالت: "لا يمكن تقليص هذه القضية إلى مستويات الدخل أو معدلات البطالة".

شهدت تركيا انخفاضًا مستمرًا في معدل الخصوبة، وهو الآن أدنى بكثير من مستوى الاستبدال. وقد قدمت الحكومة حوافز متنوعة، بما في ذلك دعم مالي للأمهات الجدد، بهدف عكس هذه الاتجاهات. ودعت الوزيرة إلى معالجة الموضوع بعيدًا عن الانقسامات الأيديولوجية، مشيرة إلى أن "الدول في جميع أنحاء العالم تتخذ خطوات لتعزيز الأسرة".

وتُعد هذه البيانات سمة شائعة للدول الغربية، ولكن تركيا ليست الدولة المسلمة الوحيدة التي تواجه هذه المشكلة. إذ تكافح إيران أيضًا مع ظاهرة انخفاض معدلات الولادة وتراجع عدد السكان.