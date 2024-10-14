محلل عسكري: الاجتماع السري لنتنياهو، غالانت ورئيس الأركان استعدادا لهجوم في ايران

مر أسبوعان على ليلة الهجوم الإيراني الثاني، الذي أطلق فيه نحو 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل ردا على اغتيال هنية ونصر الله، والليلة (الاثنين) ، المحلل العسكري في قناة i24NEWS العبرية يوسي يهوشاع تحدث عن الاستعدادات على الجانب الإسرائيلي، وقال إن الليلة الماضية كان هناك اجتماع سري بين رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الأمن غالانت ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي في قاعدة استخبارات تحضيراً للهجوم المتوقع، وناقشوا طبيعة الهجوم الإسرائيلي.

والتقى الثلاثة بمسؤولين استخباراتيين متخصصين في الساحة الإيرانية، في المناقشة المهمة التي عرضت فيها البرامج السرية والإحاطات المعمقة. يتخذ الثلاثة القرار بشأن الهجوم بمفردهم، في منتدى محدود للغاية. ويشار إلى أنه حتى عشية اغتيال نصر الله، تلقى نتنياهو إحاطة في قاعدة المخابرات.

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