محاكمة أربعة بلغاريين في أكتوبر الوشيك في قضية "الأيادي الحمراء" على النصب التذكاري للهولوكوست في باريس

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أعلن مكتب المدعي العام لوكالة فرانس برس، اليوم السبت، أن "محكمة باريس الجنائية ستُحاكم أربعة بلغاريين خريف هذا العام في قضية "الأيادي الحمراء" التي كُتبت على النصب التذكاري للهولوكوست في مايو/ايار من عام 2024، مؤكدًا بذلك تقريرًا لقناة فرانس إنفو. ثلاثة مشتبه بهم، سُلِّموا من كرواتيا وبلغاريا، رهن الاحتجاز الاحتياطي، بينما يواجه الرابع، الهارب، مذكرة توقيف وسيُحاكم غيابيًا. يواجهون عقوبة السجن سبع سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو بتهمة التخريب المشدد والتآمر الجنائي والتواطؤ.

وكشف التحقيق، الذي فُتح بعد كتابة غرافيتي على جدار الصالحين، عن تدخل روسي محتمل. ألقى حارس أمن القبض على شخصين يستخدمان الاستنسل قبل فرارهما. فرّ المشتبه بهم، الذين تم التعرف عليهم من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة وسجلات الهواتف والحجوزات، إلى بروكسل ثم صوفيا. تزعم النيابة العامة وجود استراتيجية لزعزعة الاستقرار دبرتها أجهزة روسية عبر "وكلاء"، من خلال حملة تضليل إعلامي نُقلت عبر آلاف الحسابات الوهمية على موقع X، عبر وسيلة إعلامية فرنسية مزيفة، وهي Artichoc، والمرتبطة بشبكة RRN الروسية.

يشير التحقيق، الذي أُجري بالتعاون مع خدمة Viginum، إلى محاولة لتقسيم الرأي العام الفرنسي. ومن المقرر عقد جلسة استماع أولى في 11 سبتمبر/أيلول، ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة الموضوعية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.