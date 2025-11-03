قطر تكشف وتوضح مهام القوة الدولية في غزة

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أن قطر تعمل مع الولايات المتحدة على تحديد صلاحيات واضحة للقوات الدولية التي ستشارك في اتفاق السلام في غزة، لضمان أمن الجميع الفلسطينيين والإسرائيليين دون أن يشكل أي منهما تهديداً للآخر.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، شدد آل ثاني على أن الشرطة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية يجب أن تتوليا شؤون قطاع غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى أن أي قوة عربية أو إسلامية لن تطلق النار على الفلسطينيين. وأوضح أن اللجنة التكنوقراطية المكلفة بالفترة الانتقالية ستتمكن من إدارة شؤون غزة، مع التأكيد على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى إدارة المنطقتين بعد الإصلاحات المطلوبة، مشدداً على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الممكن.

وأشار آل ثاني إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار معقد وأن الانتهاكات الإسرائيلية غير متناسبة، مؤكداً أن غرفة العمليات المشتركة مع مصر والولايات المتحدة تعمل على منع التصعيد وضمان استمرار الهدنة.

كما شدد على أن الوساطات جزء من هوية قطر وأمنها القومي، وأوضح أن علاقات بلاده مع إيران قائمة على التعاون والتنمية الإقليمية، مؤكداً دعم الدبلوماسية لمنع سباق نووي في المنطقة والسعي إلى إشراف دولي على البرنامج النووي الإيراني.