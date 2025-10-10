ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يصليان عند الحائط الغربي

شية الإفراج المرتقب عن المختطفين الإسرائيليين، زار المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، برفقة زوجته لورين، وجاريد وإيفانكا كوشنر، الحائط الغربي في القدس، اليوم الجمعة، في زيارةٍ اتسمت بالعاطفة والحماس، وقد رحب بهم الحاخام شموئيل رابينوفيتش، حاخام الحائط الغربي والأماكن المقدسة، واستمع المبعوثون الأمريكيون إلى رواياتٍ عن الصلوات العديدة التي أُقيمت على مدار العامين الماضيين من أجل عودة المختطفين، بما في ذلك خلال بركة الكهنة، والتي حضرها الناجون وعائلات المختطفين. وشكر الحاخام رابينوفيتش ممثلي الولايات المتحدة على دورهم في إطلاق سراح المختطفين، واصفًا هذا الالتزام بأنه "من أسمى الوصايا في اليهودية". وتلاوا معًا دعاءً من أجل نجاح الاتفاق وعودة المختطفين - "الأحياء إلى عائلاتهم، والمفقودين إلى أرضهم". قال ستيف ويتكوف: "أدعو الله أن يُحقق الفصل الجديد في الشرق الأوسط كامل إمكاناته لتحقيق السلام. وأن يُظهر القادة بصيرتهم وشجاعةهم". من جانبه، أضاف جاريد كوشنر: "أدعو الله من أجل السلام في الشرق الأوسط، وأتمنى للرئيس ترامب القوة والبصيرة لاختتام هذه العملية التاريخية بنجاح". قبل مغادرتهم، وضع الزوار أدعية بين أحجار الحائط الغربي، ووقعوا في سجل الزوار، رمزًا للدعم الروحي في لحظة محورية لإسرائيل والمنطقة.