"وعد بلفور المشؤوم": العالم العربي في حالة غضب بعد تصريحات ترامب

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ختام اللقاء الذي عقده ليل (بين الثلاثاء والأربعاء) مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والتي أعرب فيها عن رغبة بلاده في السيطرة على قطاع غزة، ضجة في العالم العربي.

وأدانت حركة حماس تصريحات الرئيس الأمريكي. وقالت المنظمة في بيان لها: "إننا ندين بشدة تصريحات ترامب التي تعلن نية الولايات المتحدة احتلال قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني منه، وندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه التصريحات غير المسؤولة، والتي تتعارض مع القوانين الدولية والحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه".

وقال المسؤول الكبير في المنظمة سامي أبو زهري لوكالة رويترز إن "كلام ترامب عن رغبته في السيطرة على غزة سخيف ومرفوض، وأي فكرة من هذا النوع قادرة على إشعال المنطقة".

لكن القيادي البارز في التنظيم موسى أبو مرزوق قال في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية RIA ، بغض النظر عن كلام ترامب الحالي: "نحن مستعدون لإجراء حوار مع الإدارة الأمريكية".

كما أصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانا ردا على كلام ترامب: "هذه نسخة من وعد بلفور المشؤوم لأنها 'تَعِد من لا يملك بما لا يستحق' (تعبير عربي شائع)، ولقاء مجرم الحرب برجل العقارات المتغطرس في نيويورك يمثل حقيقة المشروع الأمريكي الصهيوني في منطقتنا".

في غضون ذلك، كتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الذي التقى بحسب التقارير الأسبوع الماضي مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في الرياض، على حسابه X: "تؤكد القيادة الفلسطينية موقفها الثابت بأن حل الدولتين هو ضمان الأمن والاستقرار والسلام، ورفضها لدعوات اقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه. هنا ولدنا، وهنا عشنا، وهنا سنبقى".

