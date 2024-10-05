إسرائيل تستعد لإحياء الذكرى الأولى لهجوم 7 أكتوبر الإثنين الوشيك

تحيي إسرائيل، الاثنين الوشيك، الذكرى الأولى للهجوم الذي شنته حركة حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، والذي أشعل فتيل حرب في قطاع غزة امتدت شرارتها إلى لبنان، ما يثير مخاوف من نزاع إقليمي خطر وواسع النطاق، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء تغييرات في توجيهات الجبهة الداخلية.

ويتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا متلفزا الاثنين الوشيك، على الرغم من أن تفاصيل النشاطات الرسمية لإحياء الذكرى لا تزال غير واضحة.وقال نتنياهو في خطاب ألقاه مؤخرا "نحن منتصرون. نحن عازمون على مواصلة ضرب أعدائنا، وإعادة سكاننا إلى منازلهم وإعادة جميع رهائننا".

وسيتقدم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ مراسم تذكارية في سديروت، إحدى البلدات الأكثر تضررا في الهجوم. ويقام تجمع للمطالبة بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة في كيبوتس بئيري حيث قُتل أكثر من 100 شخص، وفق الأرقام الإسرائيلية. وتجرى كذلك مراسم في كيبوتس ريعيم حيث أقيم مهرجان نوفا الموسيقي الذي قتل خلاله مسلّحو حماس مئات من الأشخاص، بحسب الأرقام الإسرائيلية.

وتقام فعاليات اعتبارا من غد الأحد في تل أبيب حيث تعتزم عائلات الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، تنظيم تظاهرة للمطالبة بالإفراج عنهم.

ومن جهته اعتبر يتسحاق هرتسوغ، السبت، في رسالة في الذكرى الأولى لهجوم حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أن الجراح التي تسبب بها هذا الهجوم "لم تلتئم تماما بعد".وقال هرتسوغ في بيان إن "جراحنا لم تلتئم تماما بعد، لأن ثمة رهائن ما زالوا يتعرضون للتعذيب والإعدام ويموتون في الأسر".وأكد أيضا أن ايران و"وكلاءها" يبقون "تهديدا دائما" لبلاده.