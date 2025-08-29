الرئيس الفرنسي يندد بـ"انتهاك" إسرائيل للسيادة لبنان، ويعرض الوساطة في الانسحاب الإسرائيلي

قد يعجبك أيضًا -

تعتزم فر نسا عقد مؤتمرين بحلول نهاية العام الجاري لدعم الجيش اللبناني وتعافي لبنان وإعادة إعماره، بحسب ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ي منشور على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، كما ندد بانتهاك إسرائيل للسيادة لبنان، وأعرب عن استعداد بلاده للمشاركة في تنسيق الانسحاب الإنسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.، مرحبا بقرار مجلس الأمن الخاص بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

وحث ماكرون الحكومة اللبنانية على اعتماد خطة حصر السلاح في يد الدولة، وذلك خلال اتصال مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام. وشدد ماكرون على أن "الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وإنهاء جميع انتهاكات السيادة اللبنانية شرطان أساسيان لتنفيذ هذه الخطة. وقد أكدت فرنسا باستمرار استعدادها للقيام بدور في تسليم المواقع المتبقية التي لا تزال تحتلها إسرائيل".وقال إن "أمن لبنان وسيادته يجب أن يستند إلى أيدي السلطات اللبنانية".وتابع: "أكدتُ للرئيس ورئيس الوزراء عزمنا على عقد مؤتمرين بحلول نهاية العام: الأول لدعم القوات المسلحة اللبنانية، الركيزة الأساسية لسيادة البلاد، والثاني من أجل تعافي لبنان وإعادة إعماره".

وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد مدد، أمس الخميس، بالإجماع مهمة حفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) حتى نهاية عام 2026، على أن يبدأ بعد عام انسحاب منظم وآمن يستمر لمدة عام، وسط ترحيب لبناني بالقرار،وأضاف ماكرون: "أثنيتُ على القرارات الشجاعة التي اتخذتها السلطة التنفيذية اللبنانية لاستعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة. وأشجع الحكومة اللبنانية على اعتماد الخطة التي ستُعرض على مجلس الوزراء لهذا الغرض". وتابع: "سيقوم مبعوثي الشخصي، جان إيف لودريان، بزيارة لبنان للعمل جنباً إلى جنب مع السلطات على أولوياتنا بمجرد اعتماد الخطة".

ومن جهته قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الثلاثاء المنصرم، إن مسار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكارها لقرارَي الحرب والسلم هو "مسار انطلق ولا عودة إلى الوراء فيه"، مشيراً إلى أن "هذا المسار هو مطلب وضرورة لبنانية وطنية"، حسبما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.