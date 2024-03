سفيرة المغرب لدى فرنسا: "مصداقية المغرب هي التي مكنت من إيصال المساعدات إلى غزة، ونافثو النار يكتفون بإعلان النوايا"

قالت سفيرة المغرب في فرنسا، سميرة سيتايل،في مقابلة لقناة "فرانس أنفو" إن "المغرب وظف علاقاته مع إسرائيل لإيصال 40 طنا من المساعدات إلى الفلسطينيين، بينما بعض الدول تنفث النيران"، مشيرة إلى أن إلى أن"المغرب لديه تاريخ طويل في دعم الشعب الفلسطيني، والعلاقات مع إسرائيل لا يمكنها بأي حالة من الأحوال التنقيص من دعم المملكة للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف". مضيفة أن "الرباط نسقت ذلك مع إسرائيل".

