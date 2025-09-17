القيادي في حماس، غازي حمد، بأول ظهور بعد محاولة الاغتيال: "سمعنا دوي القصف وهربنا من المكان"

قد يعجبك أيضًا -

عضو المكتب السياسي لحماس، غازي حمد، الذي حاولت إسرائيل اغتياله في هجوم على مبنى منظمة حماس في قطر، أجرى اليوم (الأربعاء) مقابلة مع قناة الجزيرة. وقال: "ترامب يتحدث مثل نتنياهو عن 'فتح أبواب الجحيم'. تجربتنا مع الوسيط الأمريكي كانت مرة، والطرف الأمريكي يفتقر إلى المصداقية بسبب تراجعه عما اقترحه."

وقال: "نتنياهو يتحدث عن تغيير وجه الشرق الأوسط، وهذا يتطلب موقفًا عربيًا. لسنا نحن الهدف الوحيد، بل الأمة كلها". حمد هو رئيس هيئة الطاقة في قطاع غزة. شغل عدة مناصب رفيعة في التنظيم ، من بينها: مستشار لإسماعيل هنية وأحمد الجعبري. كان حمد وسيط حركة حماس في صفقة شاليط.