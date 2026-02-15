تسريبات صادمة تكشف تفاصيل غامضة حول وفاة لونا الشبل داخل القصر الجمهوري

كشفت تسريبات إعلامية جديدة نقلتها "العربية" تتعلق بملابسات وفاة المستشارة الإعلامية السابقة في القصر الجمهوري السوري، لونا الشبل، تشمل مزاعم عن ظروف غير طبيعية لوفاتها.

ووفقاً لما تم تداوله، تضمنت التسريبات ادعاءات بأن الشبل كانت تستعد لكشف ما وُصف بـ"أسرار خطيرة"، قبل أن تُقتل في ظروف غامضة. كما زعمت المعلومات أن عملية التصفية تمت بأوامر مباشرة من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد عبر وزير شؤون رئاسة الجمهورية السابق منصور عزام.

بحسب ما ورد في التسريبات، فإن الشبل استُدعيت إلى القصر الجمهوري قبيل وفاتها، وتعرضت لاعتداء أدى إلى مقتلها، قبل الإعلان لاحقاً عن وفاتها ووضعها في قسم العناية المشددة بشكل "شكلي"، وفق الرواية المتداولة. كما تحدثت التسريبات عن ما وصفته بـ"تعامل مهمل" مع مراسم الجنازة.

صراعات داخلية واتهامات متبادلة

وتطرقت المعلومات المسربة إلى وجود صراعات داخلية داخل القصر الجمهوري، مشيرة إلى أن الشبل كانت تتمتع بعلاقات قوية مع الجانب الروسي، وأن السيدة الأولى أسماء الأسد تدخلت للحد من نفوذها، مع تجريدها من بعض مهامها الإعلامية.

كما تضمنت التسريبات مزاعم عن اتهامات إيرانية للشبل بالتجسس، وأشارت إلى إعدام شقيقها بتهمة التخابر مع إسرائيل، إضافة إلى وقفها عن العمل قبل فترة قصيرة من وفاتها.