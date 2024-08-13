الوزيران بن غفير وفاسرلاف يدخلان الحرم القدسي بمرافقة العشرات الذين سجدوا بالمكان بصورة مخالفة لقواعد الوضع الراهن

دخل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي في القدس صباح اليوم (الثلاثاء) برفقة وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاف. كما رافقهم إليهم العشرات من الإسرائيليين الذين انبطحوا على الأرض وسجدوا، كل ذلك جرى بصورة مخالفة للقواعد الواضحة المتبعة في المكان.

ويشار إلى أن المصلين سجدوا وخالفوا الوضع الراهن وكل ذلك جرى أمام أعين الوزير المسؤول عن الأمن، إلا أن بن غفير وطاقمه مروا بالقرب منهم بدون أي رد من جانبهم.

Or Nehemiah Aharonov

الوزير بن جفير: "نحن اليوم بالتاسع من آب، بجبل الهيكل، لإحياء ذكرى تدمير الهيكل. ولكن علينا أيضًا أن نقول بصراحة: لقد تم إحراز تقدم كبير جدًا هنا في مجال الحكم والسيادة. صور لليهود الذين يصلون هنا. وكما قلت: سياستنا هي السماح بالصلاة"

وتابغ"أود أن أقول شيئا آخر: يجب أن ننتصر في هذه الحرب. يجب أن ننتصر وألا نذهب إلى مؤتمرات في الدوحة أو القاهرة، بل نهزمهم ونركعهم - هذه هي الرسالة. يمكننا هزيمة حماس، وجعلها تركع"