بعد النشر في i24NEWS: رئيسة الصليب الأحمر تعرب عن استعدادها للمساعدة بالبحث عن المختطفة الإسرائيلية في العراق

جهود إعادة إليزابيث تسوركوف من العراق: التقى منسق الأسرى والمفقودين، جال هيرش، الأسبوع الماضي مع رئيسة الصليب الأحمر، حيث ناقشا هذه القضية. علمت i24NEWS اليوم (الخميس) أن هيرش طلب من رئيسة الصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش التدخل والمساعدة في العراق من أجل الوصول إلى إليزابيث. وأعربت سبولاريتش عن استعدادها للقيام بذلك.

وكما ذكرنا، فإن الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف اختطفت في العراق قبل نحو عامين، على ما يبدو من قبل جماعة موالية لإيران. واختفت تسوركوف في العاصمة بغداد، بينما كانت تعمل على بحث الدكتوراه في جامعة برينستون.

وكان المراسل العسكري للقناة العبرية، يانون شالوم ييتاح، نشر مطلع الشهر الجاري، أن مسؤولين إسرائيليين يجرون في الأشهر الأخيرة مفاوضات، عبر طرف ثالث، من أجل إطلاق سراح المختطفه. وفي الماضي انقطعت الاتصالات من أجل إطلاق سراحها، لكنها عادت. إلى ذلك، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" أن هناك مساعٍ متجددة لإطلاق سراحها، بحسب مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية.

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وبحسب المعلومات التي بحوزة إسرائيل، فإن تسوركوف دخلت العراق بجواز سفر روسي، وكانت آخر إشارة على أنها حية مقطع فيديو بثته في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 على إحدى محطات التلفزيون العراقية، وعرّفت فيه عن نفسها كمواطنة إسرائيلية وشاركت تفاصيلها الشخصية. بما في ذلك محل إقامتها السابق في تل أبيب والولايات المتحدة. وتم تداول الفيديو على الشبكات الموالية لإيران. وتعتقد إسرائيل أن كتائب حزب الله، وهي جماعة عراقية مسلحة تدعمها إيران، هي من تختطفها.