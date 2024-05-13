حسن نصر الله: "جبهة لبنان هدفها الأول المساهمة في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

الأمين العام لحزب الله حسن صر الله:"الربط بين جبهة الإسناد اللبنانية وغزة أمر حاسم وقاطع والأميركيون والفرنسيون سلموا بهذه الحقيقة".

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أنصار حزب الله المدعومة من إيران يرفعون قبضاتهم ويهتفون، وهم يستمعون إلى خطاب زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث خلال حفل لإحياء الذكرى الرابعة لاغتيال فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني 3 يناير 2024.
أنصار حزب الله المدعومة من إيران يرفعون قبضاتهم ويهتفون، وهم يستمعون إلى خطاب زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث خلال حفل لإحياء الذكرى الرابعة لاغتيال فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني 3 يناير 2024.(AP Photo/Hassan Ammar)

حسن نصر الله: جبهة لبنان هدفها الأول والحقيقي المساهمة في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

قال الأمين العام لحزب الله حسن صر الله، مساء اليوم الإثنين، إن "جبهة لبنان هدفها الأول والحقيقي المساهمة في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة" مشيرا إلى أن"الربط بين جبهة الإسناد اللبنانية وغزة أمر حاسم وقاطع والأميركيون والفرنسيون سلموا بهذه الحقيقة".

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وأكد حسن نصر الله خلال كلمة له في الذكرى الثامنة لمقتل مصطفى بدر الدين، على أنه "في بداية المعركة قلنا إنه من أهداف المقاومة الفلسطينية إعادة إحياء القضية الفلسطينية والتذكير بفلسطين المنسية"، وأضاف: "بفعل صمود ومقاومة النساء والأطفال والمقاومين تغير ما يرتبط بفلسطين بنسبة كبيرة وأيضاً ما يرتبط بالعدو وموقعه".

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واشار نصر الله إلى أن "مشهد التظاهرات في الجامعات الأمريكية والأوروبية التي تحمل اسم فلسطين هي من صنع 7 أكتوبر وما بعده"، مضيفا: "أهم مشهد يعبر عن صورة الانتصار للمقاومة هو عندما رفع مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة صورة القائد يحيى السنوار".

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وكان حزب الله قد أعلن في بيان، في وقت سابق من اليوم الإثنين، إنه استهدف "دبابة داخل موقع عسكري في شمال إسرائيل، ما أسفر عن إصابة أربعة جنود بجروح وفق ما أعلن الجيش الاسرائيلي، على وقع تواصل التصعيد الحدودي بين الطرفين" وتابع "بعد رصد دقيق لتحركات العدو في ثكنة يفتاح وعند خروج دبابة ميركافا من مخبئها وتحركها، هاجمناها بصاروخ موجه وأصابنها بشكل مباشر".

ومنذ اليوم الذي أعقب بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إثر ذلك رصده "صاروخين مضادين للدبابات عبرا من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة يفتاح"، ما أسفر عن "إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح طفيفة وجندي آخر بجروح متوسطة" تم نقلهم على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

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