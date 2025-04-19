النووي الإيراني: انتهاء المباحثات الإيرانية الأميركية في روما وعقد جلسة ثالثة الأسبوع الوشيك في سلطنة عُمان

انتهت قبل قليل محادثات الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات التحدة وإيران، والتي جرت في روما بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم السبت، بأن الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في الأسبوع المقبل في سلطنة عُمان.

وقال وزير خارجية إيران عباس عراقجي بشأن المفاوضات مع أميركا"ا يوجد ما يدعو لا للتفاؤل المفرط ولا للتشاؤم المفرط"

وذكر التلفزيون الإيراني أن الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سفارة سلطنة عمان في روما انتهت في موعدها المحدد وجرت في أجواء "ايجابية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن "إيران غير مستعدة للتفاوض بشأن انجازاتها التقنية والنووية، وأضاف عبر منصة "إكس": "حماية الإنجازات التقنية والنووية الإيرانية أمر ضروري وغير قابل للتفاوض".وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على الطبيعة غير المباشرة للمحادثات بحضور وزير الخارجية العماني.