نتنياهو لوسائل الإعلام الأسترالية: "سننتصر في حرب الدعاية"

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقابلة اليوم (الخميس) مع قناة فوكس نيوز أستراليا، تناول خلالها، من بين أمور أخرى، الحرب المستمرة في غزة، والانتقادات الدولية لإسرائيل، والمواجهة الحادة مع نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز، في ضوء اعتراف كانبيرا المتوقع بدولة فلسطينية.

قال نتنياهو في بداية تصريحاته: "هناك متطرفون إسلاميون لا يريدون تدمير إسرائيل فحسب، بل تدمير الغرب أيضًا - وهذا ما يقولونه صراحةً. عندما يتظاهرون في سيدني أو نيويورك أو واشنطن، يجب على القادة اعتقالهم. نرى في أوروبا، دولة تلو الأخرى، تُقدم جائزة الاعتراف بدولة فلسطينية، وهم يريدون استغلال ذلك لتدمير الدولة اليهودية الوحيدة في العالم".

عن دول الغرب، قال: "ماذا تفعل هذه الدول؟ بالضبط ما فعلته دول الغرب لتشيكوسلوفاكيا في الحرب العالمية الثانية. إنهم يريدون تعريض إسرائيل للخطر من خلال إعطاء أراضٍ للفلسطينيين الذين يريدون تدمير إسرائيل، وهم حتى لا يخفون ذلك. نحن لن نفعل ذلك. تشرشل سمى هذا - إطعام التمساح، وهذا ما يفعله القادة الغربيون بما فيهم أستراليا".

وحول التقارير عن المجاعة في غزة، قال: "هذه أكاذيب. وكذلك القتل المتعمد للغزيين على يد إسرائيل. أرسلت إسرائيل رسائل إلى الغزيين للخروج من الأماكن الخطرة، لكن حماس تطلق النار عليهم. تفعل إسرائيل ما لا يفعله أي جيش آخر حرصًا على عدم إيذاء الأشخاص غير المتورطين".

وأضاف: "سننتصر في الحربين - حرب الدعاية والحرب الميدانية - ونمنح الغزيين مستقبلًا مختلفًا، لأهل غزة، ولأنفسنا. نحن على وشك إنهاء الحرب، ونهاية حرب الجبهات السبع. أؤمن بالسلام من خلال القوة - فالقوة تأتي أولًا، ثم يأتي السلام - إذا كنت قويًا، يمكنك صنع السلام، هكذا تسير الأمور".

كما هو معلوم، تأتي مقابلة نتنياهو على خلفية المواجهة بينه ونظيره الأسترالي بعد أن رفض الأخير منح تأشيرة دخول للبلاد لعضو الكنيست سمحا روتمان الذي كان من المفترض أن يشارك في مؤتمر في سيدني. بعد ذلك، قام وزير الخارجية جدعون ساعر بإلغاء تصاريح الإقامة لممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية.

رداً على ذلك، وصفت وزيرة الخارجية الأسترالية الخطوة الإسرائيلية بأنها "رد غير مبرر" على قرار كانبيرا بالاعتراف بدولة فلسطينية، وأوضحت أن أستراليا ستواصل المساهمة في "الزخم الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن المختطفين وحل الدولتين". واستمر الحدث بالتصعيد بعد أن أعرب نتنياهو عن غضبه وهاجم ألبانيزي قائلاً: "التاريخ سيتذكره على حقيقته: سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا".