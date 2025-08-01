فهد الرداوي : "هناك معلومات تشير بأن روسيا تدعم مجموعات في الداخل السوري"

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على خلفية الاتصالات واللقاءات الروسية السورية والاتفاق الأمني الذي سيبرم بين البلدين ، أشار رئيس تيار التغيير الوطني السوري فهد الرداوي إلى وجود "معلومات تشير بأن روسيا تدعم مجموعات في الداخل السوري". لمتابعة مداخلته كاملة في الفيديو.

جاء تصريح الرداوي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :" زيارة وزراء الخارجية والدفاع والاستخبارات السوريين الى روسيا إشارة هامة جدا للعلاقات، وهناك معلومات وردتنا بأن روسيا ضالعة بتسليح ودعم بعض الأطراف الداخلية التي تحاول إثارة الفتنة " وتحفظ الرداوي من ذكر أسماء هذا الأطراف وقال إن "روسيا تحاول أن تلعب الآن دورا محوريا في الساحة السورية ، حيث تم ايقاف العديد من الاتفاقيات التي كانت أبرمتها مع النظام السابق وهي تبحث عن آخر موطأ قدم في المياه الدافئة"

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