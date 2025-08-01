فهد الرداوي : "هناك معلومات تشير بأن روسيا تدعم مجموعات في الداخل السوري"

جاء هذا التصريح على خلفية عدد من الوزراء السوريين الى روسيا وإبرام عدد من الاتفاقيات

i24NEWS
i24NEWS
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتينGavriil GRIGOROV / POOL / AFP

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على خلفية الاتصالات واللقاءات الروسية السورية والاتفاق الأمني الذي سيبرم بين البلدين ، أشار رئيس تيار التغيير الوطني السوري فهد الرداوي إلى وجود "معلومات تشير بأن روسيا تدعم مجموعات في الداخل السوري". لمتابعة مداخلته كاملة في الفيديو.

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فهد الرداوي : "هناك معلومات تشير بأن روسيا تدعم مجموعات في الداخل السوري"

جاء تصريح الرداوي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :" زيارة وزراء الخارجية والدفاع والاستخبارات السوريين الى روسيا إشارة هامة جدا للعلاقات، وهناك معلومات وردتنا بأن روسيا ضالعة بتسليح ودعم بعض الأطراف الداخلية التي تحاول إثارة الفتنة " وتحفظ الرداوي من ذكر أسماء هذا الأطراف وقال إن "روسيا تحاول أن تلعب الآن دورا محوريا في الساحة السورية ، حيث تم ايقاف العديد من الاتفاقيات التي كانت أبرمتها مع النظام السابق وهي تبحث عن آخر موطأ قدم في المياه الدافئة"

رابط الحلقة كاملة :

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