نتنياهو يزور أذريبجان لبحث انضمامها إلى "اتفاقيات إبراهيم" ووساطتها مع تركيا بشأن سوريا

زيارةٌ مرتقبةٌ لرئيسِ الحكومةِ الإسرائيليةِ بنيامين نتنياهو الى العاصمةِ الاذَرِيةِ باكو ... تطرحُ مِلفاتٍ مشتركةً على جدولِ اعمالِ الزيارةِ التي ستجمعُ نتنياهو بالرئيسِ الاذريِّ إلهام علييف .

توقيتُ الزيارةِ يتزامنُ مع تطوراتٍ لافتةٍ وتغيراتٍ في المنطقةِ... لا سيَّما بعدَ استضافةِ باكو اولَ جلسةٍ امنيةٍ بينَ وفدٍ إسرائيليٍّ وتركيٍّ لترتيبِ الأوراقِ على الساحةِ السوريةِ بحكمِ العلاقةِ الوطيدةِ التي تربطُها مع البلديْنِ .. أذربيجان والتي باتَتْ تلعبُ دورَ الوسيطِ على خطِ تركيا وإسرائيلَ لمنعِ فتيلِ أزمةٍ وصدامٍ داخلَ الأراضي السورية .

لا يمكنُ فصلُ توقيتِ الزيارةِ عن محادثاتِ المِلفِ النوويِّ الإيرانيِّ.. لقاءٌ يحملُ رسائلَ واضحةً لطهرانَ بشأنِ مساعي إسرائيلَ لتشكيلِ تحالفٍ ضدَّها في المنطقةِ بعدَ توجيهِ ضربةٍ لمحورِها في لبنانَ وسوريا .. إسرائيلُ التي تدرسُ إمكانيةَ توجيهِ ضربةٍ عسكريةٍ بريةٍ أو جويةٍ باتَتْ بحاجةٍ إلى تعزيزِ هذا النفوذ ..

بينَ هذا وذاكَ لا يمكنُ فصلُ مِلفِ الطاقةِ عن الزيارةِ .. لا سيَّما وأنَّ الرئيسَ السوريَّ أحمد الشرع يدرسُ إمكانيةَ الاستعانةِ بشركاتٍ اذريةٍ في مجالِ الطاقةِ في سوريا، الشرعُ والذي التقى على هامشِ فعالياتِ منتدى سعى إلى إقناعِ علييف بإدخالِ شركةِ «صوكار» إلى بلادِه.

مِلفاتٌ مشتركةٌ تحتَ عنوانٍ واحدٍ.. مسارٌ نحوَ تطبيعِ العلاقاتِ والانضمامِ إلى اتفاقياتِ إبراهيم.. فتساؤلاتٌ تُطرَحُ عن دورِ اذربيجانَ وعلاقتِها بسوريا ما يعني بأنَّ دمشقَ وباكو في طريقِهِما إلى حضنِ إسرائيل بحكمِ المصالحِ في المنطقةِ