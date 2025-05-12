"ترامب قد يحصل على ترليون دولار من السعودية وترليون آخر من الإمارات خلال الزيارة للشرق الأوسط"

على خلفية الزيارة الوشيكة للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط والنتائج المتوقعة من الزيارة ، شددت مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط هبة القدسي على أن "الرئيس ترامب يبحث عن مصلحة أمريكا أولا ويريد إنجاح زيارته الى السعودية وقطر والإمارات، ويصطحب معه عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال .. وقد يحصل ترامب على ترليون دولار من السعودية وترليون آخر من الإمارات خلال زيارته للشرق الأوسط" لمتابعة التصريحات كاملة في الفيديو المرفق.

وأوضحت القدسي خلال مشاركتها في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أن "الرئيس ترامب لديه براغماتيته الخاصة ويضع مصلحة الولايات المتحدة أولا، وهو يصرح بهذا ولا ينفيه، ولهذا جرى الصدام مع إسرائيل بعد أن بحث عن مصلحة الولايات المتحدة في إيقاف الضربات ضد الحوثي والتي كلفت الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار دون أن تحقق شيئا،وإنما حققت بعض التقدم في الضغط على ايران وهذا ما أراده ترامب منذ البداية"

وأضافت القدسي "كما أن الرئيس ترامب أيضا يسعى لإبرام الصفقات ويصطحب معه في الزيارة للشرق الأوسط عدد كبير من الشركات التكنلوجية والصناعية والشركات المالية وعدد كبير من رجال الأعمال، والمتوقع هو إبرام اتفاقيات بمئات المليارات، وقد يصل إلى مبتغاه في الحصول على ترليون دولار من الاستثمارات من المملكة العربية السعودية وترليون آخر من الإمارات العربية".

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