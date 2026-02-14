مكتب الرئيس الإسرائيلي يطالب نتنياهو بتوضيح بشأن مسألة العفو

طالب مكتب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، بتوضيح ما إذا كان وراء الضغط الذي يمارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مسألة العفو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الخميس المنصرم، دعمه لمنح رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العفو، مهاجمًا في الوقت نفسه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لرفضه ذلك. وأكد ترامب في حديثه من البيت الأبيض أن "نتنياهو أدار البلاد بحكمة خلال فترة الحرب ويستحق العفو، بينما يجب على الرئيس هرتسوغ أن يخجل من عدم منحه إياه".

وأضاف ترامب أن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية أحداث 7 أكتوبر، مشددًا على أهمية التعامل بحذر مع الملف الإيراني، ومشيرًا إلى أن أي اتفاق مع طهران يجب أن يشمل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية ونفوذ إيران الإقليمي.

ورد مكتب الرئيس قائلاً: "حرصاً على النظام، وكما تم توضيحه مراراً، فإن طلب رئيس الوزراء يتماشى مع قواعد وزارة العدل، وهو طلب رأي، ولن ينظر رئيس الدولة في الطلب إلا بعد استكمال الإجراءات، وفقاً للقانون، ومصلحة الدولة، وضميره، ودون أي تأثير من ضغوط خارجية أو داخلية من أي نوع."