إلى أين فر رموز نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ؟

قبل نحو شهر من الذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام السوري السابق، لا تزال علامات الاستفهام تحيط بمصير كبار المسؤولين المرتبطين بجرائم ارتكبت بحق السوريين، وطرق هروبهم إلى الخارج دون معرفة أماكن تواجدهم.

وأظهرت تحقيقات وتقارير أن لبنان أصبح نقطة عبور رئيسية لكبار مسؤولي النظام الفارين، أبرزهم الجنرال السوري السابق بسام الحسن، الذي غادر سوريا بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024، ووُجد في بيروت بحسب تحقيق أجرته شبكة CNN الأسبوع الماضي.

كما أشارت مصادر مطلعة لقناة العربية إلى أن علي مملوك، مدير الأمن الوطني المتقاعد، واللواء محمد محلّا، رئيس شعبة المخابرات العسكرية، وغياث دلا المسؤول في الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، استخدموا لبنان كمرحلة للعبور قبل وصولهم إلى موسكو، بينما هرب عبد السلام محمود، رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية السورية، من سوريا إلى لبنان ثم إلى إيران.

في المقابل، لا يزال العميد علي ضاهر، الذي شغل منصباً في مكتب كفاح ملحم رئيس مكتب الأمن الوطني لدى النظام السوري، يقيم في إحدى مناطق جبل لبنان.

ومنذ أيام، تسلّمت النيابة العامة التمييزية اللبنانية استنابة قضائية فرنسية تضمنت ثلاثة أسماء من كبار رموز النظام السابق، بينهم جميل الحسن قائد المخابرات الجوية، وعلي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي السوري، وعبد السلام محمود، وطالبت بالتحري عن أماكن تواجدهم وتسليمهم إلى فرنسا إذا وُجدوا على الأراضي اللبنانية.

ويُرجح الباحث السياسي نضال السبع وجود جميل الحسن وعبد السلام محمود في لبنان، حيث أبلغ الإنتربول السلطات اللبنانية بعد أسبوع من سقوط النظام بأنهما ضمن 30 ضابطاً آخرين موجودين على الأراضي اللبنانية، وطالب بتسليم الحسن تحديداً إلى الولايات المتحدة. وأشار السبع إلى أن الحسن يُحتمل أن يكون في إحدى القرى اللبنانية ولا يغادر مكان إقامته.

أما الجنرال بسام الحسن، المتهم بالإشراف على الهجمات الكيميائية واختطاف الصحافي الأميركي أوستن تايس، فقد وصل إلى لبنان ثم غادر إلى إيران بمساعدة مسؤولين إيرانيين قبل أن يعود إلى بيروت ويخضع للتحقيق من قبل فريق أمني أميركي، حيث أطلعهم على تفاصيل مرتبطة بمقتل تايس وقرار تصفيته الذي صدر عن بشار الأسد.

وفي تصريحات للصحافية السورية عليا منصور، أكدت أن الحسن وشخصيات أخرى من النظام السابق موجودون في لبنان بإقامات شرعية، رغم نفي السلطات الأمنية اللبنانية، مشيرة إلى أن الفوضى بعد سقوط النظام سمحت لهؤلاء بالهروب بالتعاون مع بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية.