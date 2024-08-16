حماس: "نرفض الشروط الجديدة التي وضعتها إسرائيل في الاتفاق المقترح بالدوحة"

قال مسؤول في حركة حماس تعليقا على البيان المشترك للولايات المتحدة ومصر وقطر، الذي يتحدث عن"تقليص الفجوات بين الطرفين(إسرائيل وةحماس) ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن في 31 مايو/ايار 2024، وقرار مجلس الأمن رقم 2735.، "نرفض الشروط الجديدة التي وضعتها إسرائيل في الاتفاق المقترح بالدوحة"، وتابع "ما بلغنا اليوم لا يتضمن الالتزام بما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو/تموز الماضي وفق رؤية الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بذلك".

وكانت الولايات المتحدة ومصر وقطر قد اعلنوا في بيان مشترك، اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة قدمت بدعم من قطر ومصر، لكلا الطرفين( إسرائيل وحماس)، اقتراحاً يقلص الفجوات بين الطرفين، ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس جو بايدن في 31 مايو/ايار المنصرم، وقرار مجلس الأمن رقم 2735".

وسيجتمع كبار المسؤولين من الدول الوسطاء مرة أخرى في القاهرة، قبل نهاية الأسبوع المقبل، آملين التوصل إلى اتفاق وفقاً للشروط المطروحة.

وأكد البيان على أن "الاقتراح مبني على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق".

واشار البيان إلى أنه"على مدى الـ48 ساعة الماضية في الدوحة، انخرط كبار المسؤولين من الوسطاء في محادثات مكثفة، بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن المحتجزين، مؤكدةً أن "المحادثات كانت جادة، وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية".

وأكدت الدول الثلاث، في بيانها المشترك، أنها "الفرق الفنية ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين".

وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، قد أعلن، الأربعاء المنصرم، أن "الحركة فقدت الثقة بقدرة الولايات المتحدة على التوسط لوقف إطلاق النار في غزة"، مشدداً على أن "قرار المشاركة في المحادثات التي تنطلق الخميس بالدوحة، يتوقف على التزام باقي الأطراف بتنفيذ المقترحات التي قدمتها واشنطن في مايو الماضي وتم تبنّيها دولياً".