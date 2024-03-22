القدس: أكثر من 120 ألف مسلم يؤدون صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى

أدى حوالي 120 ألف شخص صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى، ارتفاع من 80 ألفا في الجمعة الأولى، والتي انتهت بسلام ودون أي اضطرابات، وفقا للشرطة الإسرائيلية ومعطيات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. وفي السياق تمكن عشرات آلاف من المصلين من تأدية صلاتي العشاء والتراويح ليلة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى

وأكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ خالد أبو جمعة، على أن "الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وسيفشل كل مخططات تهجيره وكسره"، وشدد على أن "المسجد الأقصى سيبقى إسلاميا خالصا بكافة مصلياته وساحاته، وأن شعبنا بحضوره للصلاة في المسجد يسقط مخططات إسرائيل لتهويده وتهويد مدينة القدس".

وكانت قوات الشرطة والجيش قد فرضت قيودا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، للأسبوع الثاني على التوالي دراء لنشوف اشتباكات.

وعزّزت القوات من تواجدها على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس، "حيث دققت في هويات المواطنين ومنعت المئات منهم من الوصول إلى المدينة المقدسة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، بذريعة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة"