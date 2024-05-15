تقرير: الأردن أحبط عمليات تهريب أسلحة على أراضيه والتي هربت بتوجيهات ايرانية

أحبطت الأردن نهاية شهر آذار/مارس الماضي تهريب وسائل قتالية من سوريا بتوجيهات إيرانية الى داخل المملكة. ووفقا لتقرير رويترز صباح اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر أردنية مطلعة، فإن المشتبهين بتنفيذ عملية التهريب هم مواطنون أردنيون من أصول فلسطينية.

والشبهات الكامنة وراء الحدث هو أن إيران هي من تقف وراء النشاط، الذي يهدف وفقا للمصادر "تقويض استقرار المملكة الهاشمية من خلال نشاطات تخريبية". وذكرت المصادر أن هذه الأسلحة أرسلتها مجموعات مسلحة موالية لإيران في سوريا.

ووفقا للمصادر، الوسائل القتالية التي ضبطتها السلطات الأردنية كانت في طريقها الى خلايا للإخوان المسلمين في الأردن، والتي ترتبط بالذراع العسكرية لحركة حماس. ولم يشر التقرير الى النشاطات التي كان من المخطط أن تستخدم بها هذه الأسلحة. ورفضت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هوياتهم الإفصاح عن العمليات التخريبية التي خططت لها الخلية التي كشف عنها في ظل مواصلة التحقيقات والعمليات السرية حول الموضوع.

ويحذر الأردن منذ فترة طويلة من مساعي إيران لزعزعة استقرار أراضيه من خلال تهريب الأسلحة والمخدرات من سوريا. وقد قوبلت مشاركة الأردن في إحباط إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية باتجاه إسرائيل الشهر الماضي بغضب شديد في طهران وهجوم من قبل الموالين لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يحدد المسؤولون الأردنيون الأسلحة التي تم ضبطها في المداهمة مارس/آذار، رغم أنهم قالوا إن الأجهزة الأمنية أحبطت في الأشهر الأخيرة العديد من محاولات إيران والمجموعات المسلحة لتهريب ألغام ومتفجرات وبنادق كلاشنيكوف وكاتيوشا.

ووفقا لهم، فإن معظم الأسلحة كانت مخصصة للوصول إلى الضفة الغربية، ولكن بعضها - بما في ذلك الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها في آذار/مارس - كانت مخصصة لخلية الإخوان المسلمين المرتبطة بحماس.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول مطلع على الشؤون الأمنية، عن أسلوب المهربين: "إنهم يخفون هذه الأسلحة في حفر تعرف بالبقع الميتة، ويحددون مواقعها باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ويصورونها ثم يأمرون الأهالي بإخراجها".

وقال المسؤولون الأردنيون لرويترز إن السلطات في المملكة تشتبه في أن إيران وحماس وحزب الله يحاولون تجنيد شباب ذوي ميول متطرفة من أعضاء الحركة لتوسيع "محور المقاومة" الذي تقوده طهران.

وأكد ممثل كبير لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن بعض أعضائها اعتقلوا في مارس/آذار الماضي وبحوزتهم أسلحة، لكنه قال إنهم لم يتصرفوا بموافقة الحركة. ووفقا له، فإنه يشتبه في أنهم قاموا بتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية ولم يخططوا لعمليات في الأردن.

وقال الممثل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر: "هناك حوار بين الإخوان والسلطات. وهم يعلمون أنه إذا كانت هناك أخطاء فليست من الإخوان، بل المشكلة مرتبطه بأفراد فقط وليس بسياسة الحركة".

وقال عضو بارز آخر في جماعة الإخوان المسلمين، طلب أيضًا عدم الكشف عن هويته، لرويترز إن أعضاء الخلية المعتقلين تم تجنيدهم من قبل نائب زعيم حماس السابق صالح العاروري، الذي خطط لأعمال مسلحة من لبنان حتى مقتله في بيروت في كانون الثاني/يناير في غارة طائرة مسيرة نسبت إلى إسرائيل.