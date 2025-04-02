إسرائيل تنفذ عدة هجمات في سوريا بينها هجوم على مطار حاولت تركيا السيطرة عليه

أفادت تقارير سورية مساء اليوم أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ عدة هجمات في مناطق مختلفة في سوريا، وتجاه عدة أهداف. من بين الأهداف التي هوجمت كان :مركز الأبحاث العلمية في منطقة دمشق، والقاعدة الجوية تي فور في منطقة حمص، الذي أفيد عن دخول قوات تركية اليها بهدف السيطرة عليها.

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وبعد الهجوم أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن :"الجيش الإسرائيلي هاجم خلال الساعات الأخيرة قدرات عسكرية بقيت في القواعد العسكرية في حماة ومطار التي فور الى جانب بنية عسكرية إضافية في منطقة دمشق".

من جانبها أفادت وسائل إعلامية سورية أنه إضافة الى الهجمات في حمص ودمشق، تمت مهاجمة المطار العسكري في منطقة حماة عدة مرات، وتم هناك مهاجمة طائرات حربية، وإن هناك عدد من الإصابات جراء الضربات الجوية.