إسرائيل تنفذ عدة هجمات في سوريا بينها هجوم على مطار حاولت تركيا السيطرة عليه

أفادت تقارير سورية مساء اليوم أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ عدة هجمات في مناطق مختلفة في سوريا، وتجاه عدة أهداف. من بين الأهداف التي هوجمت كان :مركز الأبحاث العلمية في منطقة دمشق، والقاعدة الجوية تي فور في منطقة حمص، الذي أفيد عن دخول قوات تركية اليها بهدف السيطرة عليها.

https://x.com/i/web/status/1907517300200157552