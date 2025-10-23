تقرير : هكذا تتسلل الصين في عملية إعمار غزة؟

بينما تتصدر الولايات المتحدة وقطر وتركيا النقاشات حول "اليوم التالي" في غزة، تكشف وثائق للأمم المتحدة – حصلت عليها صحيفة غلوبس الإسرائيلية – أنّ الصين أصبحت لاعبًا اقتصاديًا رئيسيًا في عملية إعادة الإعمار، التي تُقدّر قيمتها بنحو 70 مليار دولار.

شركات صينية فازت بمناقصات أممية لتوريد مبانٍ جاهزة ومواد بناء بأسعار تقلّ بـ50–60% عن منافسيها، فيما تشير مصادر إلى أن حتى الشركات الفلسطينية والمصرية المشاركة تعتمد على سلع صينية بالكامل.

نجاح الصين يعود إلى دعم حكومي ضخم يشمل تمويلًا كاملًا لتكاليف التصدير حتى عام 2027، وتحمل 40% من قيمة البضائع المصدَّرة، بالإضافة إلى حوافز جمركية بنسبة 15%. ويتم إرسال المنتجات مفككة إلى مصر، حيث تُركّب نهائيًا قبل دخولها غزة.

في مصر، يلعب رجل الأعمال إبراهيم العُرجاني، المقرّب من النظام والمُلقّب بـ"ملك معبر رفح"، دورًا محوريًا في تمرير البضائع إلى القطاع.

وهكذا، بينما تُستبعد إسرائيل من الإشراف على إعادة الإعمار، تستفيد الصين ومصر ماليًا وسياسيًا، في خطوة تُعزّز تعاونهما الاقتصادي والعسكري المتنامي.