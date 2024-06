الحج بلا تصريح جريمة في السعودية: غرامات وسجن وترحيل

حذّر الأمن العام السعودي من "حملات حج وهمية" تستغل الراغبين في أداء الفريضة، مؤكداً على ضرورة التحقق من ترخيص مكاتب الحج قبل التعاقد معها. كما أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تطبيق العقوبات على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، تشمل غرامات تصل إلى 50 ألف ريال والسجن والترحيل.

https://twitter.com/i/web/status/1797939517460246954