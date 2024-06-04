الحج بلا تصريح جريمة في السعودية: غرامات وسجن وترحيل

حذّر الأمن العام السعودي من "حملات حج وهمية" تستغل الراغبين في أداء الفريضة، مؤكداً على ضرورة التحقق من ترخيص مكاتب الحج قبل التعاقد معها. كما أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تطبيق العقوبات على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، تشمل غرامات تصل إلى 50 ألف ريال والسجن والترحيل.

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وبدأت الوزارة، الأحد، تطبيق العقوبات على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، في حملة تستمر حتى العشرين من يونيو.

وفي تفاصيل العقوبات:

غرامة 10 آلاف ريال لكل من يتم ضبطه دون تصريح حج داخل مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين ومراكز الضبط الأمني.

سجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال ومصادرة وسيلة النقل لمن ينقل مخالفين.

ترحيل الناقل المخالف المقيم ومنعه من دخول المملكة.

زيادة الغرامة المالية مع ازدياد عدد المخالفين المنقولين.

وكان الأمن العام شرع في تطبيق أنظمة وتعليمات الحج على حاملي تأشيرة الزيارة، إذ تنص التعليمات بعدم البقاء في مدينة مكة لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة.