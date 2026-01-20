هدنة مؤقتة بين دمشق و"قسد" وسط حصار خانق وأزمة إنسانية في كوباني

أعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التزامها الكامل بوقف إطلاق النار الذي جرى التفاهم عليه مع الحكومة السورية في دمشق، مؤكدة أنها لن تبادر إلى أي عمل عسكري ما لم تتعرض قواتها لهجمات، مع إبداء انفتاحها على المسارات السياسية والحلول التفاوضية وتنفيذ اتفاق 18 كانون الثاني بما يخدم التهدئة والاستقرار.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان هدنة مؤقتة لمدة أربعة أيام بين الحكومة السورية وقسد، عقب التوصل إلى تفاهمات أولية بشأن محافظة الحسكة، في خطوة تهدف إلى خفض التصعيد وفتح الباب أمام ترتيبات سياسية وأمنية جديدة.

وأكدت الرئاسة السورية، في بيان اليوم الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم مشترك مع قسد حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل المحافظة، موضحة أنه تم منح قسد مهلة أربعة أيام للتشاور ووضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليًا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

تصعيد ميداني وأوضاع إنسانية متدهورة

رغم إعلان الهدنة، أفادت مصادر ميدانية باستمرار الاشتباكات في محيط مدينة عين العرب (كوباني)، حيث نزحت مئات العائلات الكردية من قرى الريف باتجاه مركز المدينة، خوفًا من دخول مسلحين ووقوع انتهاكات بحق المدنيين.

وذكرت مصادر المرصد السوري أن المدينة وريفها تشهد وضعًا إنسانيًا كارثيًا لليوم الثالث على التوالي، نتيجة حصار تفرضه قوات الحكومة السورية الانتقالية، تخلله قطع كامل للمياه والكهرباء، ما أدى إلى حرمان أكثر من 400 ألف مدني من الخدمات الأساسية، وتوقف شبه كامل للمرافق الحيوية والمستشفيات.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات هي الأعنف منذ أسابيع، مع محاولات تقدم بري على الجبهة الجنوبية تقابل بمقاومة عنيفة، وتبادل قصف مدفعي وصاروخي مكثف على الجبهة الشرقية، ما تسبب بموجات نزوح داخلي من القرى الحدودية.

تحركات سياسية وضغوط دولية

في سياق متصل، نقل موقع ميدل إيست آي عن مصادر دبلوماسية أن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك وجه انتقادات حادة لقائد قسد مظلوم عبدي خلال اجتماع مغلق في أربيل، متهمًا إياه بمحاولة جر إسرائيل إلى الشأن السوري، وتأخير تنفيذ اتفاق اندماج قسد مع الجيش السوري الموقع في آذار/مارس 2025.

وبحسب المصادر، شدد باراك على أن دمشق باتت شريكًا في مكافحة الإرهاب، محذرًا من تداعيات خطيرة لأي تصعيد إقليمي، في حين اقترح مسعود بارزاني عقد اجتماع متابعة بين الرئيس السوري أحمد الشرع وعبدي، عارضًا أن يكون ضامنًا جديدًا لتنفيذ الاتفاق.

في المقابل، قالت رئيسة دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، إن هناك تواصلًا مع شخصيات من الجانب الإسرائيلي، مؤكدة الانفتاح على أي دعم من شأنه حماية المنطقة.