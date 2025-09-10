مصدر يكشف لـ i24NEWS: هذا هو التحذير الذي أرسلته إسرائيل إلى واشنطن

قد يعجبك أيضًا -

قال مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة لـi24NEWS اليوم (الأربعاء)، إن القوات الأميركية في المنطقة تلقت "تحذيراً غامضاً" ​​قبل الهجوم الإسرائيلي على قطر، لكن هذا لم يكن كافياً لتنبيه شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين - بما في ذلك قطر.

نُذكّر أنه يوم أمس في الساعة 15:52 وردت تقارير عن انفجارات في قلب الدوحة. وبعد وقت قصير أكّد الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك أن سلاح الجو شن هجومًا لأول مرة على أراضي قطر ضد قادة حماس السياسيين، في عملية أطلق عليها اسم "قمة النار". وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل هي التي بادرت ونفذت العملية، وأنها "تتحمل المسؤولية الكاملة".

وفقًا للتقارير، في الاجتماع الذي تم قصفه حضر كبار مسؤولي حماس خليل الحية، خالد مشعل، محمد درويش، غازي حمد وعزت الرشق. ليس واضحًا من إذا كان هؤلاء القياديون قد تم اغتيالهم بالفعل. الهجوم، الذي شاركت فيه طائرات حربية حلقت نحو 1800 كيلومتر من إسرائيل ودعمتها طائرات بدون طيار، نُفذ أثناء مناقشة قيادة حماس لمقترح صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.