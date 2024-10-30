قُطِعَ خطابة بمنتصفة||نعيم قاسم يهدد نتنياهو :"نجا من المسيرة- لكن من المستحيل أن نعرف متى سيموت"

ألقى نعيم قاسم، الأمين العام الجديد لحزب الله، كلمة اليوم (الأربعاء)، أعرب فيها عن تعازيه باغتيال هاشم صفي الدين وحسن نصر الله، وبمقتل يحيى السنوار، وقال إنه "رمز للمقاومة". المقاومة". وهدد في خطابه نتنياهو قائلا: "لقد نجا من المسيرة - لكن من المستحيل المعرفة متى سيموت". تمت مقاطعة خطاب قاسم في منتصفه – وأفيد في لبنان عن هجوم إلكتروني.

وقبل أن ينقطع بث الخطاب، قال نعيم قاسم إن حزب الله لا يقاتل باسم ومن أجل إيران، بل من أجل لبنان فقط: “على الجميع أن يعلم أننا لا نقاتل باسم أحد ومن أجل مشروع أحد، بل من أجل مشروعنا- الدفاع عن لبنان، تحرير أراضينا، دعم إخواننا في فلسطين، أن تستقل بلادنا، وأن نمنع سيطرة الولايات المتحدة وإسرائيل علينا".

وأيضا أيضاً: "خطة عملي كأمين عام لحزب الله هي مواصلة خطة عمل حسن نصر الله . وسنواصل تنفيذ خطة الحرب التي وضعها نصر الله مع قيادة المقاومة. دعم غزة هو واجب لمواجهة الخطر الإسرائيلي على المنطقة كلها، والتي بدأت من غزة".

واختتم نعيم قاسم حديثه بالإشارة إلى التقارير التي تتحدث عن وقف إطلاق النار: "فيما يتعلق بوقف العدوان، نحن مستمرون في كبح العدوان وإذا قررت إسرائيل أنها تريد وقف العدوان - فسنقبل ذلك، ولكن بشروط تكون مناسبة. وأي حل سياسي سيتم التوصل إليه عبر مفاوضات غير مباشرة والهدف الأول منها هو وقف إطلاق النار ووقف العدوان - وسنناقش التفاصيل بعد ذلك".

يُذكر أن حزب الله أعلن، الليلة الماضية، اختيار نائب حسن نصر الله، نعيم قاسم، زعيماً جديداً للمنظمة . وجاء في بيان رسمي صادر عن التنظيم أن مجلس شورى حزب الله أعطى موافقته على هذه الخطوة. وفي الأسبوع الماضي، أفادت تقارير في إيران أن قاسم غادر لبنان وهرب إلى طهران.