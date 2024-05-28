تقرير: تسجيل سقوط 930 صاروخ وقذائف حتى الآن على المنازل والمباني في شمال إسرائيل

منذ بداية الحرب، أطلق حزب الله أكثر من 3000 صاروخ وقذيفة وطائرة بدون طيار باتجاه البلدات الشمالية الإسرائيلية، مما تسبب في أضرار جسيمة في المناطق المحلية في المنطقة التي تم إجلاء جميع سكانها.

وبحسب مديرية الأفق الشمالي التابعة لوزارة الأمن، فقد تسببت هذه الطلقات حتى الآن بأضرار مادية بـ 930 في 86 محلية. وبالنسبة لمسؤولين أمنيين، استشهدت بهم القناة الإسرائيلية(12)، والذين تحدثوا عن "وضع كارثي"، فإن السكان الذين تم إجلاؤهم من البلدات والقرى الأكثر تضررا في المنطقة لن يتمكنوا من العودة للعيش هناك إلا بعد حوالي عام من انتهاء الأعمال العدائية، وهو وقت إعادة التأهيل المنازل.

وفي كيبوتس المنارة، تم تدمير 130 منزلاً من أصل 155، بالإضافة إلى العديد من المباني العامة، ووفقاً لبيانات مديرية الأفق الشمالي، فقد تضرر حوالي 450 منزلاً خاصاً و200 مبنى عام في المنطقة، ولا يشمل ذلك الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية. معظم الأضرار (70 في المئة) في الشمال لحقت بالمنازل الخاصة، ثم بالمباني العامة (18في المئة) والباقي للبنية التحتية والممتلكات الأخرى (13 في المئة). حوالي ربع هذا الضرر سببته قوات الجيش الإسرائيلي خلال العمليات العملياتية، والباقي بنيران حزب الله، وخاصة الصواريخ المضادة للدبابات. ومن بين الأضرار التي لحقت بالممتلكات والبالغ عددها 930، تم تصنيف 318 منها على أنها متوسطة إلى خطيرة.

وبحسب المديرية تم إجلاء 80 ألف شخص من سكان شمال إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ونقلهم إلى فنادق أو دور ضيافة.

ويقول كثيرون إنهم لا يريدون العودة للعيش في المنطقة بعد الحرب، بسبب التهديد المستمر الذي يشكله حزب الله.فيما قال حزب الله إنه تريد مواصلة إطلاق النار حتى وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف غالانت، قد أمر بإنشاء هذه المديرية على خلفية التصعيد على الحدود الشمالية وستعمل المديرية على تعزيز الأمن وإنشاء البنية التحتية المدنية في البلدات الشمالية، وتوسيع الفرق الاحتياطية وتوفير الذخيرة، وإعادة تأهيل المراكز التي تعرضت لأضرار خلال الحرب، وزيادة حماية البلدات التي تبعد مسافة تسعة كيلومترات عن الحدود اللبنانية.