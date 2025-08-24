قد يعجبك أيضًا -

نشر أول: تجري بين إسرائيل والولايات المتحدة اتصالات أولية تمهيداً لزيارة الرئيس دونالد ترامب إلى إسرائيل، في بداية شهر ديسمبر، كما كشف المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عَزْرِيئِيل مساء اليوم (الأحد) . مصدران إسرائيليان وأمريكيان يؤكدان وجود هذه الاتصالات. وإذا تمّت بالفعل، فستكون هذه أول زيارة له إلى إسرائيل في ولايته الثانية في المنصب.

قام ترامب بزيارة واحدة إلى إسرائيل لمدة يومين خلال ولايته السابقة في مايو\أيار 2017، حيث التقى بالطبع برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وبالرئيس آنذاك رؤوفين ريفلين. كما اجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وزار أيضًا حائط المبكى ومتحف ياد فاشيم.

في شهر أيار\مايو من هذا العام، قام رئيس الولايات المتحدة بزيارة سياسية أولى إلى الشرق الأوسط في ولايته الثانية - حينها لم تكن إسرائيل جزءًا من الزيارة. منذ بداية ولايته الحالية، التقى ترامب بنتنياهو ثلاث مرات على الأقل في البيت الأبيض. في لقائهما في شهر شباط أعلن عن خطة التهجير من غزة، وتم عقد لقاءين إضافيين في نيسان\ابريل وتموز\يوليو.