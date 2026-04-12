أثار وفاة صانعة المحتوى المصرية بسنت سليمان حالة واسعة من الحزن والجدل في مصر، بعد أن فارقت الحياة إثر حادث وقع أثناء بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفادت به مصادر أمنية وطبية محلية.

وبحسب المعلومات المتداولة، كانت سليمان – وهي أم لطفلين – تتحدث خلال بث مباشر عن ضغوط نفسية وأزمات أسرية ومادية، ما أثار تفاعلاً كبيراً من المتابعين قبل وقوع الحادث.

وأشارت التقارير إلى أن الواقعة حدثت في منطقة سموحة بمدينة الإسكندرية شمالي مصر، في وقت فُتح فيه تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الحادث.

وأثارت الحادثة موجة واسعة من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسم الراحلة قوائم التداول، وسط دعوات متكررة إلى تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص الذين يعانون من أزمات وضغوط حادة، والتنبه المبكر لعلامات الاستغاثة الرقمية.

ونعت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي الراحلة عبر منشور على صفحتها، مشيرة إلى ضرورة الانتباه لمخاطر الضغوط الأسرية والاجتماعية، واعتبار حماية الاستقرار الأسري أولوية مجتمعية.

كما أعادت الإعلامية لميس الحديدي التذكير بقضايا العنف الأسري والمعاناة النفسية، مؤكدة أهمية توفير آليات حماية ودعم أكثر فاعلية للأشخاص الذين يواجهون أزمات ممتدة.

وتسلط هذه الواقعة الضوء مجدداً على النقاش المتصاعد حول الصحة النفسية ودور وسائل التواصل الاجتماعي في رصد الأزمات الفردية، وضرورة وجود تدخلات أسرع وأكثر فاعلية لحماية الأشخاص المعرضين للخطر.

منشور سابق للراحلة بسنت سليمان: