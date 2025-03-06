الجيش الإسرائيلي يستعد لإدخال 250 من اليهود الحسيديم الى قبر داخل الأراضي اللبنانية

نشر أول : على ضوء ما حدث خلال الأشهر الأخيرة، يستعد الجيش الإسرائيلي لإدخال مجموعات من الحسيديم لقبر "الحاخام آشي" والذي يتواجد في الأراضي اللبنانية في منطقة قريبة من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ووفقا لمراسل منطقة الشمال في قناتنا العبرية اريا كيشيت، فإن الجيش يستعد لإدخال 250 من الحسيديم في الليل بمرافقة عسكرية، ويشار الى أن الحديث هنا عن تصريح استثنائي تم منحه بمناسبة "السابع من آذار"، وهو ذكرى ميلاد ووفاة النبي موسى في التقليد اليهودي، ويتم خلاله زيارات عديدة لعدد من المواقع المقدسة للحسيديم.

والحاخام "آشي" كان حاخامًا يهوديًا بابليًا، من الجيل السادس من أمورايم. أعاد تأسيس الأكاديمية في سورة وكان أول محرر للتلمود البابلي. ربما كان النطق الأصلي لاسمه هو Asheh .

وجاءت التفاهمات بعد أشهر من المواجهات ومحاولات الدخول غير القانونية والاعتقالات. وعلى ضوء ذلك أجرى مسؤولون في القيادة الشمالية واللواء 769 مؤخرا محادثات مع ممثلي حركة الحسيديم بارسلاف، بهدف تنظيم الدخول الى القبر وتجنب محاولات تسلل غير قانونية كما حدث في الماضي.