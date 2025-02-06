إحباط عملية تفجيرية في القدس:"خططوا لتفجير الجدار والتسلل"

أعلن الشاباك، اليوم (الخميس)، عن إحباط هجوم تفجيري كان مخططا لتنفيذه داخل حافلة في القدس، وتم اعتقال الخلية التي تضم خمسة مسلحين في منطقة رام الله.

وخططت المجموعة للوصول إلى السياج الفاصل بين إسرائيل وأراضي الضفة الغربية وتفجير عبوة ناسفة والتي تتيح لها الاختراق الى الأراضي الإسرائيلية على غرار أحداث 7 أكتوبر، وتفجير عبوة ناسفة في حافلة في القدس. وأنتجت الخلية قنبلة لهذا الغرض، وتم ضبطها مع الأسلحة، في إطار تحقيق الشاباك.

Shin Bet Spokesperson

ووجهت مؤخرا لوائح اتهام ضد أعضاء الخلية، نشطاء فتح وحماس، أحمد جاسر علي، مندر شيخ قاسم، بشير عوض، عمرو صبح وعلي شويكي، بتهم الانتماء والنشاط في تشكيل غير قانونية، إطلاق النار على شخص، التحضير للقتل عمدا، وغيرها.