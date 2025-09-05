وسط حرارة قياسية وعقوبات وحرب: أزمة المياه تتفاقم في إيران

قد يعجبك أيضًا -

حمل الجمهور الإيراني حكومات بلاده بمحدودية القدرة على الاستجابة لأزمات المياه في ظل العقوبات الغربية والضغوط الاقتصادية والحروب الإقليمية، وهي أزمات ناجمة، على ما يبدو، عن عقود من الإدارة المثيرة للجدل، وربما الإفراط في استغلال الموارد.

وتواجه إيران واحدة من أشد أزمات المياه في تاريخها الحديث، والتي دفعت الحكومة إلى إعلان عطلات طارئة، وإغلاق مؤسسات عامة ومدارس، حد التحذير من احتمال نفاد المياه في العاصمة.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد حذر، أمس الخميس، من "الاستهلاك المفرط للمياه، الذي قال إن البلاد لا يمكنها تحمله، وقد يضعها في مواجهة نقص حاد في المياه بحلول سبتمبر/ايلول الجاري"

وذكرت رويترز أن المسؤولين حذّروا من احتمال نفاد المياه في طهران، التي يقطنها نحو 13 مليون نسمة، في غضون أسابيع إذا لم يُخفَّض الاستهلاك بشكل كبير.

وكانت الحكومة الأإيرانية، قد أعلنت عطلة عامة يوم 23 يوليو/تموز المنصرم في العاصمة وأكثر من عشر محافظات بهدف خفض الطلب، وأغلقت المدارس والمصانع والمكاتب الرسمية.

وارتفعت درجات الحرارة هذا الصيف، في بعض المناطق إلى أكثر من 50 درجة مئوية، وتزامن ذلك مع تراجع كميات الأمطار بنسبة 41% عن المعدل السنوي وفق ما ذكرته Tehran Times، ما أدّى إلى انخفاض حاد في مستويات خزانات المياه.

وأشارت صحيفة الجارديان اللندنية إلى أن بعض السدود الرئيسية مثل سد "كرج" وصلت إلى مستويات متدنية تاريخياً، فيما أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها نيوزويك أن سد "لار" شرقي طهران انخفض إلى أقل من 10% من سعته البالغة 960 مليون متر مكعب.