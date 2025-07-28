قلق في إسرائيل من احتمال تراجع تفوقها الجوي أمام صفقات إقليمية محتملة

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طائراتُ الشبحِ الأمريكيةُ منْ طرازِ إف 35… محطُّ قلقٍ لدى إسرائيلَ بعدَ إبداءِ عدّةِ دولٍ منَ الشرقِ الأوسطِ رغبةً بامتلاكِها منْ ضمنِها قطر، تركيا، السعودية، ومصر

لتجدَ إسرائيلُ نفسَها مضطرّةً إلى إعادةِ تقييمٍ استراتيجيّةٍ جويّةٍ، إذْ أنَّ هذا الطرازَ يمنحُها اليومَ تفوّقًا نوعيًّا في الأجواءِ الإقليميّةِ

هذهِ الطلباتُ بعقدِ صفقاتٍ لاقتناءِ مقاتلاتِ الشبحِ الأمريكيةِ… لمْ تَلْقَ تجاوبًا حتى الآنَ منْ الولاياتِ المتحدةِ… إلّا أنَّ وجودَ نوايا منْ بعضِ الدولِ العربيّةِ أثارَ قلقًا في المؤسّسةِ الأمنيّةِ في تلّ أبيب، خاصّةً في ظلِّ ازديادِ التحدّياتِ في المنطقةِ

وكانتْ قدْ تقدّمتْ دولةُ الإماراتِ عامَ 2020 بطلبٍ رسميٍّ لعقدِ صفقةٍ لاقتناءِ هذهِ المقاتلاتِ، إلّا أنَّه قُوبلَ بالرفضِ

الجيشُ الإسرائيليُّ يتمتّعُ حاليًّا بميزةٍ فنيّةٍ على الطرازاتِ الموجودةِ، بفضلِ أنظمةٍ محلّيّةٍ متطوّرةٍ، لكنَّه يخشى منْ أنْ أيَّ تغييرٍ في معادلةِ التسلّحِ في المنطقةِ قدْ يقلبُ موازينَ القوى الجويّةِ في الشرقِ الأوسطِ