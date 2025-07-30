نشر أول: وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل إلى إيران

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لأول مرة منذ الحرب بين إسرائيل وإيران، من المتوقع وصول وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران الأسبوع المقبل، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع لقناة i24NEWS يوم الأربعاء. سيتألف الوفد من فنيين، وهدفه تجديد الإشراف على المواقع النووية الإيرانية.

من المتوقع أن يطالب المفتشون المسؤولين الإيرانيين بمنحهم حق الوصول إلى المواقع النووية التي قُصفت خلال الحرب، إلا أن طهران أوضحت أنها لن تسمح لهم بزيارة هذه المواقع في الوقت الحالي. وأظهرت صور الأقمار الصناعية من الأسابيع الأخيرة أن إيران تُجري أعمال ترميم للمواقع النووية التي دُمرت، إلا أن مصادر مُختلفة تُقدّر أن هذا ليس نشاطًا ذا شأن في هذه المرحلة، وأنه لا يتعلق بإزالة اليورانيوم المُخصّب من منشآت التخزين التي قُصفت.

في الأيام التي تلت انتهاء القتال، غادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران "خوفًا على حياتهم".

يوم الجمعة الماضي، التقى نواب وزراء خارجية ألمانيا، فرنسا وبريطانيا - الدول الموقعة على الاتفاق النووي - مع مسؤولين إيرانيين بهدف فحص إمكانية تجديد المحادثات حول اتفاق نووي جديد. قال دبلوماسيون غربيون لموقع i24NEWS إن الأوروبيين خرجوا من اللقاء وهم يشعرون بالإحباط. وقال الديبلوماسيون "الإيرانيون يصرّون على الاستمرار في تخصيب اليورانيوم في أي اتفاق جديد، وليس هناك مجال كبير للتقدم طالما أن هذا المطلب يبقى مطروحاً على الطاولة".

بعد الاجتماع، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب أبادي، إنه خلال الحديث انتقد موقف الأوروبيين بشأن الحرب مع إسرائيل، وبحث آلية العقوبات "سناب باك" (Snapback) لإعادة فرض العقوبات على إيران. وأضاف أنه "تم الاتفاق على مواصلة التشاور بشأن هذا الموضوع".

دول أوروبا أوضحت أنه إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني حتى شهر أكتوبر، فإنها ستفعّل آلية "سناب باك" التي ستؤدي إلى فرض عقوبات إضافية على طهران من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هذه آلية تم تحديدها في الاتفاق النووي، وسيتم انتهاء إمكانية استخدامها في منتصف أكتوبر القادم.

في غضون ذلك، صرّح دبلوماسيون غربيون لقناة i24NEWS بأن الإدارة الأمريكية ترفض الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. وكما كشفت i24NEWS، قال الرئيس السابق دونالد ترامب في محادثات مغلقة: "إذا أراد الإيرانيون الحوار، فهم يعرفون أين يجدوننا".

هذا الأسبوع، كرّر متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية موقف طهران القائل باستئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، لكنه أشار إلى أنه لا توجد حاليًا أي خطط لعقد جولة أخرى من المحادثات النووية مع واشنطن.