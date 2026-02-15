مصادر لـ i24NEWS: "هناك تقدم بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران - لكن ليس بالضرورة أننا نقترب من اتفاق."

يوم الثلاثاء المقبل في جنيف، ستجتمع إيران والولايات المتحدة للمرة الثانية. وسيمثل إيران وزير الخارجية عراقجي، بينما سيمثل الوفد الأمريكي كل من ويتكوف وكوشنر. وتأتي هذه المحادثات بعد إنذار أمريكي في نهاية الجولة الأولى، بالتوجه إلى الاجتماع الثاني بتقديم بعض التنازلات ووضع خطة عمل فعّالة.

هذا وأفاد مراسل الشؤون الديبلوماسية في قناتنا العبرية عميحاي شتاين ، أن جهات مختلفة تدعي أمام i24NEWS أن هناك تقدمًا معينًا في المفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين. هذا لا يعني بالضرورة أن هناك اتفاقًا، بل قد يعني أننا ما زلنا بعيدين جدًا عن الاتفاق، لكن هناك شيء يتحرك.

هذا يأتي بعد زيارة مستشار خامنئي، الدكتور علي لاريجاني، لكل من عُمان وقطر. الرسائل التي ينقلها هناك والرسائل التي يتلقاها هناك، بعد ذلك بعض الجهات التي نتحدث معها تتحدث عن نوع من التقدم.

ربما طرأ بعض التقدم الطفيف. لكن هذا لا يعني أننا على وشك التوصل إلى اتفاق. وما زال من المفهوم أن محادثات يوم الثلاثاء ستركز على الملف النووي، لأن الإيرانيين يصرون على مقترح ينص على "الملف النووي أولاً، ثم سنتحدث عن كل شيء آخر"، حتى وإن لم نكن مستعدين لتقديم تنازلات بشأن القضايا الأخرى. ولن يُناقش أي شيء آخر إلا بعد الملف النووي.

إذا لخّصنا الأمور: الأمريكيون يريدون أن يروا شيئاً ملموساً في الاجتماع يوم الثلاثاء - لا مزيد من الكلام الفارغ، لا مجرد أحاديث. ربما هناك بعض التقدم في أعقاب الرسائل الإيرانية والأمريكية في الأيام الأخيرة، لكن هل نحن قريبون بأي شكل من اتفاق؟ على الأرجح لا.

يتحدث البعض عن يوم الثلاثاء باعتباره الجولة الأخيرة من المحادثات، والفرصة الأخيرة للإيرانيين. من الواضح أنهم سيضطرون إلى تقديم شيء للأمريكيين بشأن هذه القضية. علينا الانتظار، وبعد المحادثات، سنكون على الأرجح أكثر وضوحًا بشأن مسار هذه المحاولة الدبلوماسية لمنع الحرب.