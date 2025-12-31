سنتكوم تكشف تفاصيل عمليات نوعية ضد داعش في سوريا خلال ديسمبر

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الثلاثاء، أن القوات الأميركية قتلت سبعة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) واعتقلت أكثر من 12 آخرين خلال سلسلة عمليات عسكرية نُفذت في مناطق مختلفة من سوريا بين 20 و29 ديسمبر الماضي، في إطار استمرار الجهود الرامية إلى منع عودة نشاط التنظيم.

وأوضحت سنتكوم في بيان أن هذه العمليات جاءت مباشرة عقب غارات جوية أميركية–أردنية مشتركة نُفذت في 19 ديسمبر، واستهدفت أكثر من 70 موقعًا تابعًا لتنظيم الدولة في أنحاء متفرقة من البلاد، ردًا على هجوم سابق استهدف قوات أميركية في محيط مدينة تدمر مطلع الشهر الجاري.

وكان الهجوم في تدمر قد أسفر عن مقتل جنديين من الحرس الوطني الأميركي من ولاية آيوا، إضافة إلى مقتل مترجم، وإصابة عدد من الجنود الأميركيين وعناصر من قوات الأمن السورية، في واحدة من أكثر الهجمات دموية التي تستهدف القوات الأميركية في سوريا خلال الفترة الأخيرة.

وتحتفظ الولايات المتحدة بنحو ألف جندي في سوريا، في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة التي تشهدها البلاد، مع استمرار الحكومة الانتقالية في مساعيها لبسط السيطرة على كامل الأراضي السورية واحتواء أعمال العنف المتفرقة، عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وبحسب تقديرات سابقة للقيادة المركزية الأميركية، لا يزال نحو 2500 عنصر من تنظيم الدولة الإسلامية ينشطون في كل من سوريا والعراق. وفي سوريا، تتولى قوات محلية مدعومة من الولايات المتحدة حراسة آلاف المعتقلين من عناصر التنظيم، إضافة إلى مخيمات تضم عشرات الآلاف من أفراد عائلاتهم، وسط تحذيرات متكررة من مخاطر أمنية وإمكانية استغلال هذه البيئات لإعادة التجنيد.

وأكد قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، أن القوات الأميركية ستواصل “ملاحقة عناصر التنظيم، وتفكيك شبكاته، والعمل مع الشركاء لمنع عودته”، مشددًا على أن الضغط العسكري المستمر يظل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التنظيم.

وفي الوقت نفسه، تواجه الأجهزة الأمنية السورية الناشئة تحديات متزايدة، في ظل اتهامات بارتكاب انتهاكات خلال مواجهات طائفية شهدتها مناطق الساحل وجنوب البلاد، إضافة إلى صعوبات تتعلق بدمج فصائل مسلحة متعددة ضمن بنية أمنية موحدة.

وتأتي هذه التطورات في مرحلة حساسة تسعى فيها الحكومة السورية الجديدة إلى تحقيق الاستقرار وجذب الاستثمارات الخارجية، وسط مخاوف من أن يشكل استمرار نشاط تنظيم الدولة الإسلامية عاملًا رئيسيًا في تقويض الأمن وتهديد جهود إعادة الإعمار.