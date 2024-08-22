الشرطة والشاباك: "اعتقلنا أربعة مشتبهين في حوادث إرهابية ضد الفلسطينيين من بينها أعمال الشغب في جيت"

اعتقلت قوات الشاباك والشرطة الإسرائيلية الليلة (بين الأربعاء والخميس) أربعة مشتبهين، ثلاثة بالغين وقاصر، "في عدد من الأحداث الإرهابية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك أعمال الشغب الخطيرة في قرية جيت قرب قلقيلية بالضفة الغربية منذ حوالي أسبوع" وفقا لبيان الشرطة والشاباك. وتم تحويل المشتبه فيهم الى التحقيقات.

من الشرطة والشاباك أُبلغ: "إنها حادثة إرهاب خطيرة تتضمن حرق مبان وسيارات ، ورشق الحجارة ورمي زجاجات الحارقة. بالإضافة إلى ذلك، أصيب فلسطيني بالرصاص وقتل آخر".

وكما أفيد، فقد تم تسجيل أعمال شغب واقتحامات مساء الخميس 15 آب/أغسطس، في بلدة جيت بالضفة الغربية، عندما وصل حوالي 50 مستوطنا، من البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد" إلى القرية، وألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقوا الرصاص الحي تجاه الأهالي في عدة مواقع. لاحقاً: ألقيت زجاجة حارقة على أحد المنازل أثناء تواجد أفراد الأسرة بداخله، والذين انقذوا في اللحظة الأخيرة دون أن يصابوا بأذى.المنزل احترق بالكامل. التحقيق لا يزال مستمرا.