رئيس بلدية رهط لـi24NEWS: "كل يوم هناك إطلاق نار ولا نثق في الشرطة الإسرائيلية"

اجتمع قائد شرطة منطقة الجنوب المفوض أمير كوهين، اليوم (الثلاثاء)، مع رؤساء السلطات المحلية العربية في النقب بهدف القضاء على الجريمة. واستعرض كوهين أمامهم نشاط الشرطة في المنطقة. في المقابل، ارتفعت وتيرة الأصوات خلال اللقاء ووجه رؤساء السلطات الاتهامات ضد الشرطة. وبعد الانتقادات غادر كوهين الاجتماع. وقال رئيس بلدية رهط طلال القرناوي لـi24NEWS: "قلت له صراحة: لا نثق في الشرطة".

وأضاف القريناوي: "لقد طلبنا عقد هذه الجلسة، وأن يأتي ونبلغه ما يؤلم جمهورنا وما يشعر به. لا نحتاج إليهم أن يقولوا ما تفعله الشرطة، ولم نأت إلى هناك للإشادة، عندما يكون هناك شيء ايجابي سنقول عنه كلمة طيبة. لم تكن الجلسة جيدة على الإطلاق. لم نحصل على أي إنجازات. كان ينوي أن نتخلص من التوتر ونتحدث ثم يتحدث عن نشاط الشرطة. قلت له ’سيدي "هل هناك تعزيزات غدا، مزيد من القوات؟ لقد جئنا الى هنا وإذ به ببساطة ينهض ويغادر".

Police spokespersons

"قلت له صراحة: نحن لا نثق في شرطة إسرائيل. الشرطة جيدة، لكن ليس لديهم رغبة في استعادة أمننا. أنا لست مسؤولا عنه، الجمهور في رهط قال كلمته بوضوح لا لبس فيه. قلت له: الجمهور يثق بالشاباك وليس بكم. لماذا أحتاج إلى الشرطة إذا كان هناك إطلاق نار كل يوم، حتى ترى سيارة شرطة يستغرق الأمر نصف يوم. والنتيجة هو أن الناس لا تثق بالشرطة".