لأول مرة منذ بداية الحرب: إسرائيل تدخل مصابين دروز من سوريا

لأول مرة منذ بداية الحرب: أمرت القيادة السياسية في إسرائيل بإدخال مصابين دروز من سوريا إلى إسرائيل، وفق ما أفاد به المراسل العسكري لقناتنا العبرية، وهو ما أكده الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق.

وكما أفيد، فإن هؤلاء هم جرحى دروز من سوريا، يعانون من إصابات بطلقات نارية وتم نقلهم إلى إسرائيل بطائرة مروحية. ويتلقون حاليا العلاج على يد القوات الطبية العسكرية في إحدى قواعدها بالشمال، ومن المقرر نقلهم لاحقا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وشدد الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه :"قبل وقت قليل نقل ثلاثة مواطنين دروز- سوريين لتلقي العلاج في الأراضي الإسرائيلية. ونقل الجرحى الى مستشفى زيو بعد إصابتهم في الأراضي السورية".

وأضاف "الجيش الإسرائيلي يتابع التطورات في المناطق السورية والقوات منتشرة بجاهزية لدفاع ولسيناريوهات أخرى"