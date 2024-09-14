ايران تطلق القمر الصناعي "جمران 1" بنجاح الى الفضاء وهم من صنع الحرس الثوري

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في إيران، اليوم (السبت)، أن البلاد أطلقت بنجاح قمرا صناعيا إلى الفضاء - باستخدام صاروخ للحرس الثوري، وهذه الخطوة هي الخطوة الأخيرة في الخطة التي يخشاها الغرب. وإذا نجح الإطلاق، فسوف يساعد طهران على تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية.

وفي إيران أعلنوا أن الإطلاق كان ناجحاً، وهو الإطلاق الثاني من نوعه. ومع ذلك، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، لم يكن هناك تأكيد فوري لنجاح الإطلاق، ولم تقدم السلطات الإيرانية على الفور صورًا أو تفاصيل إضافية. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب وضع القمر الصناعي جمران -1 الذي يبلغ وزنه 60 كيلوغراما في مدار يبلغ طوله 550 كيلومترا (340 ميلا).

وسبق أن قال مسؤولون أمريكيون إن إطلاق إيران للأقمار الصناعية يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي، ودعوا طهران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية. وفي الوقت نفسه، انتهت عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني في أكتوبر الماضي. وقال تقييم التهديد العالمي الذي أجراه مجتمع الاستخبارات الأمريكي هذا العام إن تطوير إيران لمركبة إطلاق الأقمار الصناعية من شأنه أن "يختصر الجدول الزمني" لإيران لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات، لأنها تستخدم تكنولوجيا مماثلة.