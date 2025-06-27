بعد عملية "إيقاظ الأسد": وزير الأمن الإسرائيلي يوجه الجيش بإعداد "خطة تنفيذية" ضد إيران

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أصدر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، اليوم الجمعة، تعليماته للجيش بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران عقب حربهما التي استمرت 12 يوماً، وقال أن "الخطة تشمل الحفاظ على تفوق إسرائيل الجوي ومنع (طهران من إحراز) التقدم نووي، وإنتاج الصواريخ، والرد على إيران لدعمها الأنشطة الإرهابية المعادية لإسرائيل".

وقال كاتس "اختتمنا العملية في اثني عشر يومًا من النشاط الرائع الذي سيكتب فصلًا مجيدًا في تاريخ إسرائيل". "فتحت القوات الإسرائيلية أجواء طهران للطيران"بعد تدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية".

استهدفت العملية قلب البرنامج النووي الإيراني بمساعدة حلفاء الولايات المتحدة. تم "تدمير" منشآت إنتاج الصواريخ و"إلحاق أضرار جسيمة" بمنصات الإطلاق. تم "القضاء" على النخبة الأمنية والعلماء النوويين الإيرانيين. وفي إطار برنامج "تورنادو"، ضربت إسرائيل "رموز القوة في قلب طهران"، مما أدى إلى إجلاء ملايين السكان. وأعلن كاتس عن "خطة إنفاذ دائمة" ضد إيران، تشمل الحفاظ على التفوق الجوي الإسرائيلي ومنع أي تطوير نووي. بدت رسالته الأخيرة أشبه بإنذار نهائي: "أقترح على رأس الأفعى عديم الضمير في طهران أن يفهم: إن العملية لم تكن سوى مقدمة لسياسة إسرائيلية جديدة. بعد السابع من أكتوبر، انتهت الحصانة".